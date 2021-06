Trasparenza politica e legge Covid-19 alle Camere

Una suggestiva immagine della cupola di Palazzo federale vista dall'interno dell'edificio che ospita il parlamento. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE sda-ats

Terza giornata di dibatti oggi alle Camere federali. Il Consiglio nazionale (08.00-19.00) si occuperà di alcune divergenze con gli Stati in merito al controprogetto indiretto all'iniziativa popolare che chiede maggior trasparenza nel finanziamento della politica.

Lunedì la Camera dei cantoni ha accolto il principio secondo cui ci vuole maggior chiarezza nel finanziamento di partiti e candidati nonché delle campagne di votazione. Tuttavia, non intende sottoporre alle stesse regole i consiglieri agli stati, poiché eletti secondo regole cantonali.

La camera affronterà in seguito il dossier relativo all'armonizzazione delle pene alla nuova disciplina delle sanzioni. Esaminando il progetto, la commissione preparatoria ha tra l'altro deciso di abolire il reato di lesa maestà nonché la pena minima di un anno per i "pirati" della strada che commettono infrazioni gravi. Nell'ambito del progetto "Via Sicura", dal 2012 la legge sulla circolazione stradale prevede una pena detentiva minima di un anno per gravi reati stradali ("reato di guida spericolata", articolo 90).

Oltre a ciò, raccomanda di inasprire le pene (articolo 285 del Codice penale) per chi commette atti di violenza con persone nei confronti delle autorità. La pena futura dovrebbe essere andare da tre mesi a tre anni. Se gli atti di violenza sono commessi contro le cose, il partecipante sarà punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

Il Consiglio degli Stati (08.15-13.00) si occuperà in entrata della prima aggiunta al preventivo 2021. Il Consiglio federale chiede un supplemento di 2,6 miliardi di franchi, suddivisi in 11 crediti aggiuntivi destinati soprattutto ad estendere la strategia di test anti-coronavirus.

In seguito si occuperà della modifica della Legge Covid-19. La commissione preparatoria raccomanda di accogliere la proposta del governo di prorogare sino al 31 dicembre 2021 le indennità di perdita di guadagno (IPG) e di abrogare il limite massimo fissato per i contributi a fondo perso a favore dello sport di squadra.

La commissione ha tuttavia respinto l'idea di prolungare - fino al termine di quest'anno - la possibilità di riscuotere indennità giornaliere supplementari dalla disoccupazione.

Il programma degli Stati prevede anche una mozione che chiede l'abolizione progressiva delle tasse di bollo e un'aliquota unica per l'Iva.