Tre donne ferite in un attacco con il coltello a Parigi, due gravi

Keystone-SDA

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Tre donne, di cui una incinta, sono state ferite in un attacco col coltello a Parigi. Fermato un sospetto. Due vittime sono in condizioni "gravi", mentre la terza non sarebbe critica.

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(Keystone-ATS) È quanto riferiscono fonti vicine all’inchiesta citate dal giornale Le Figaro precisando che l’aggressione è avvenuta nei pressi della brasserie Les deux coupoles, alla fermata del tram di Porte de Clichy, nel nord ovest di Parigi.

Il sospetto fermato sul posto sarebbe un uomo di 31 anni, con turbe psichiche, secondo i primi elementi citati dal Parisien.