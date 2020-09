Trend SRG SSR: sì a congedo paternità, no a iniziativa UDC

Il popolo ha deciso, ora comincia la conta delle schede: si profilano già i primi vincitori e i primi sconfitti. KEYSTONE/ANTHONY ANEX sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2020 - 12:17

(Keystone-ATS)

Sì al congedo paternità, no all'iniziativa UDC per un'immigrazione moderata e no pure agli sgravi fiscali per la cura dei figli: è questo il risultato che si prospetta su tre dei cinque oggetti oggi in votazione, stando all'istituto demoscopico Gfs.bern per SRG SSR.

Gli esperti presentano questa previsione quando la percentuale prospettata di sì o di no è superiore al 55%. Sui rimanenti temi - aerei da combattimento e legge sulla caccia - non sono state fornite indicazioni, segno che la lotta potrebbe essere più combattuta.