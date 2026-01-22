The Swiss voice in the world since 1935
Treno contro gru, feriti in nuovo incidente ferroviario in Spagna

Keystone-SDA

Un nuovo incidente ferroviario è avvenuto verso mezzogiorno in Spagna sulla linea locale Cartagena-Los Nietos, nella regione meridionale di Murcia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo le prime informazioni riferite dall’emittente pubblica Tve, un treno dei trasporti regionali Feve si è scontrato con una gru nella località di Alumbre. Si tratta del quarto incidente ferroviario in quattro giorni in Spagna

Il convoglio è finito contro la gru di un cantiere edile, che era all’esterno delle infrastrutture ferroviarie. Stando a fonti del Centro di coordinamento delle emergenze, tre persone sono rimaste ferite in maniera lieve e hanno riportato delle contusioni.

Il treno non è deragliato né si è ribaltato, aggiunge l’agenzia Efe. L’incidente è stato segnalato al 112 dal Centro operativo di comando di Renfe e sono stati mobilitati vigili del fuoco e personale sanitario.

