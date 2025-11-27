The Swiss voice in the world since 1935
Treviso: arrestato svizzero, era ricercato per droga e riciclaggio

Keystone-SDA

La polizia ferroviaria italiana ha fermato alla stazione di Treviso, in Veneto, un latitante svizzero di 29 anni, nei confronti del quale era stato emesso un mandato di cattura da parte delle autorità elvetiche.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’uomo è accusato di reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e al riciclaggio di denaro, per i quali rischia fino a 15 anni di carcere.

Lo riporta oggi l’agenzia Adnkronos. Fermato per un controllo, l’uomo era senza documenti, ma ha comunque dichiarato ai poliziotti le proprie generalità e dalla banca dati, oltre a vari precedenti penali, è emerso il suo status di latitante. Il 29enne è stato portato in carcere a Treviso, in attesa di estradizione.

