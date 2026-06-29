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Truffe telefoniche, da luglio rafforzata protezione

persona con cellulare in mano e scrive su una tastiera di pc
Stretta sulle chiamate indesiderate Keystone-SDA

A partire dal 1° luglio, gli operatori dovranno contrassegnare le chiamate sospette - anche quelle provenienti da cellulari - come "sconosciute" oppure bloccarle direttamente.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Una misura che dovrebbe ridurre le telefonate indesiderate da call center stranieri e che la Fondazione svizzero-tedesca per la protezione dei consumatori (SKS) accoglie con favore.

Già dall’inizio dell’anno, l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha imposto di etichettare con la dicitura “sconosciuto” i numeri di rete fissa sospetti o, in caso di evidente uso fraudolento, di bloccarli del tutto. Da mercoledì questa disposizione verrà applicata pure ai cellulari.

Essi sono infatti frequentemente oggetto di utilizzo improprio, commenta la SKS in una nota odierna. La novità si aggiunge ai filtri per le chiamate pubblicitarie, attivati di default dagli operatori dallo scorso mese di novembre.

L’alterazione del numero telefonico, una tattica ampiamente utilizzata da truffatori che spesso operano dall’estero, è nota come “spoofing”. Questa pratica consiste nel modificare il numero che appare sul display di chi riceve la chiamata, così da apparire come una fonte affidabile, per esempio una banca o la polizia.

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