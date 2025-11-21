Trump, “aiuterò Mamdani a realizzare i suoi sogni per Ny”

Keystone-SDA

Nell'incontro alla Casa Bianca "Aiuterò Mamdani a realizzare i suoi sogni per New York". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel suo incontro nello Studio Ovale con il sindaco eletto della Grande Mela Zohran Mamdani.

(Keystone-ATS) “Mi sono congratulato con Mamdani per la sua grande vittoria, ha battuto persone molto intelligenti”, ha detto Trump al sindaco eletto di New York.

Dopo mesi di attacchi reciproci, Mamdani, ha ringraziato Trump dopo l’incontro alla Casa Bianca. “È stato molto produttivo”, ha detto.