Trump, “Caracas collabora, annullato nuovo attacco”

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato su Truth di aver cancellato un secondo attacco contro il Venezuela dopo il rilascio di diversi detenuti che evidenzia una collaborazione del governo.

(Keystone-ATS) “Il Venezuela sta rilasciando un gran numero di prigionieri politici come segno di ‘ricerca della pace’. Si tratta di un gesto molto importante e intelligente. Gli USA e il Venezuela stanno collaborando bene. Grazie a questa cooperazione, ho annullato la seconda ondata di attacchi precedentemente prevista, che sembra non essere più necessaria”, ma “le navi rimarranno in posizione per motivi di sicurezza”, ha scritto Trump.

Il presidente statunitense ha inoltre dichiarato che “almeno cento miliardi di dollari saranno investiti dalle compagnie petrolifere” in Venezuela. Sempre su Truth il tycoon ha confermato che incontrerà oggi alla Casa Bianca i dirigenti delle compagnie petrolifere americane.

“Gli Stati Uniti e il Venezuela stanno lavorando bene insieme per la ricostruzione, in forma molto più grande, migliore e più moderna, delle loro infrastrutture petrolifere e del gas”, ha aggiunto Trump.