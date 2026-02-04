Trump, “con Xi conversazione eccellente, andrò in Cina in aprile”

Keystone-SDA

"Ho appena terminato una conversazione eccellente con il presidente Xi". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth ribadendo che andrà in Cina in aprile.

2 minuti

(Keystone-ATS) “I rapporti con la Cina, e la mia relazione personale con Xi, sono estremamente buoni e tutti e due sappiamo quanto sia importante mantenerli così”, ha aggiunto Trump.

Il colloquio telefonico Xi-Trump, precisa l’agenzia cinese Xinhua, precede l’incontro dei due leader atteso per aprile in Cina ed è maturato a pochi mesi dal loro bilaterale del 30 ottobre avuto alla Gimhae Air Base di Busan, in Corea del Sud, a margine del vertice dell’Apec.

La telefonata, per altro verso, è avvenuta subito dopo la videochiamata tra Xi e il leader russo Vladimir Putin, in cui i due Paesi, quali “grandi potenze”, hanno elogiato i loro legami “stabilizzanti” di fronte a un mondo instabile.

Discusso di Ucraina e Iran

Trump e il presidente cinese hanno inoltre parlato di “commercio, (…) di Taiwan, della guerra fra Russia e Ucraina, dell’attuale situazione in Iran, degli acquisti di petrolio e gas della Cina dagli Stati Uniti” e della possibilità che Pechino acquisti ulteriori prodotti agricoli americani, ha affermato il presidente americano su Truth.

Sui rapporti tra Cina, Russia e Stati Uniti, si è espresso oggi anche il segretario di Stato Usa Marco Rubio alla prima riunione ministeriale sui minerali critici in corso a Washington: rispondendo ad una domanda sulla scadenza del New Start tra Usa e Russia, Rubio ha affermato: “come ha detto il presidente Trump, è impossibile che un accordo sulle armi nucleari non includa la Cina”.

Il Segretario di Stato americano si è pure pronunciato sui rapporti con Teheran: “affinché i colloqui con l’Iran portino a qualcosa di significativo, dovrebbero “includere la discussione sui missili balistici”: ha detto Rubio in una conferenza stampa a Washington.

“Se gli iraniani vogliono incontrarsi venerdì, siamo pronti, ha aggiunto il segretario di Stato Usa.

Rubio ha inoltre evocato i colloqui sull’Ucraina ad Abu Dhabi: team tecnico-militari di Ucraina e Russia si incontrano oggi e domani. Steve Witkoff e Jared Kushner parteciperanno a una parte di quell’incontro.