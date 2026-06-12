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Trump, “Iran ha accettato di non avere armi nucleari’

Keystone-SDA

"Abbiamo messo fine alla guerra con l'Iran. Hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito. Era proprio questo l'obiettivo, era il 95% della questione".

Questo contenuto è stato pubblicato al
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(Keystone-ATS) Lo ha detto Donald Trump durante un comizio virtuale a sostegno del vicegovernatore della Georgia Burt Jones, secondo quanto riporta Cnn.

Intesa “praticamente fatta”

Nell’accordo con l’Iran “abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo”, ha inoltre detto Donald Trump nel comizio virtuale, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. L’intesa è “praticamente fatta”, ha messo in evidenza.

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