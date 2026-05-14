Trump, “Xi ha offerto di aiutare su Iran, non darà armi a Teheran”

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump ha detto che il suo omologo cinese Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran: in un'intervista a Fox News, il 79enne ha anche aggiunto che il leader cinese "ha detto che non fornirà equipaggiamento militare" a Teheran.

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(Keystone-ATS) “Lo ha detto oggi ed è una dichiarazione importante”, ha proseguito, parlando degli incontri avuti oggi a Pechino.

Xi “ha detto che non fornirà equipaggiamento militare” all’Iran e “lo ha affermato con grande fermezza”, ha aggiunto Trump al programma ‘Hannity’ su Fox News, al termine della prima giornata di incontri con il leader cinese. L’intelligence Usa, invece, ha riferito che aziende cinesi hanno discusso con l’Iran la spedizione di armi, come riportato dal Washington Post, con la modalità del passaggio attraverso un paese terzo per confondere la provenienza.

“Vorrebbe vedere lo Stretto di Hormuz aperto e ha detto: ‘Se posso essere di qualsiasi aiuto, vorrei dare il mio contributo'”, ha aggiunto il presidente americano, rilevando che chiunque abbia acquistato “considerevoli quantità di petrolio dall’Iran ha, come è ovvio, intessuto un qualche tipo di relazione, ma lui vorrebbe vedere lo Stretto di Hormuz aperto”. Pechino compra a sconto circa il 90% del greggio prodotto da Teheran, pari a circa il 10-15% di tutte le importazioni cinesi di oro nero.