Trump, ‘convention repubblicana metà mandato a Dallas a settembre’

Keystone-SDA

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Donald Trump annuncia l'inedita convention dei repubblicani di metà mandato in programma il 9 e 10 settembre a Dallas, in Texas.

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(Keystone-ATS) “Grande notizia! Per la prima volta in assoluto, il partito repubblicano terrà una convention di metà mandato. Si svolgerà a Dallas, in Texas, uno dei miei luoghi preferiti al mondo”, scrive il tycoon su Truth. “Dallas sarà al centro dell’attenzione il 9 e 10 settembre, mentre celebreremo la nostra nazione, i nostri risultati e il nostro futuro radioso. L’età dell’oro dell’America è appena iniziata”, aggiunge Trump nel post. “Sarà fantastico! È un’iniziativa senza precedenti e un evento davvero storico”.

L’iniziativa è stata proposta da Trump per la prima volta lo scorso anno allo scopo di mobilitare l’elettorato del Grand Old Party in vista del voto di midterm del prossimo novembre. La convention si svolgerà a meno di due mesi da quella che si preannuncia come un’aspra battaglia tra democratici e repubblicani per il controllo del Congresso nelle elezioni di metà mandato e la scelta di Dallas segnala l’importanza del Texas dove il dem James Talarico e Ted Paxton, il procuratore generale texano sostenuto da Trump, si sfideranno per la conquista di un seggio al Senato americano.

“Celebreremo la grande rinascita americana e gli incredibili successi del popolo americano, che ha trasformato il nostro Paese grazie all’agenda ‘America First’: niente tasse sulle mance, niente tasse sugli straordinari, niente tasse sulla previdenza sociale, confini più sicuri, comunità più sicure che mai, costi più bassi e maggiore accessibilità economica, più posti di lavoro, dominio energetico americano e molto altro ancora!”, aggiunge il presidente nel suo post.

I prezzi del petrolio, continua il tycoon, “stanno calando drasticamente, proprio mentre procediamo alla denuclearizzazione dell’Iran. Stiamo mantenendo le promesse di cui i politici parlavano da decenni senza mai realizzarle. All’evento saranno presenti americani laboriosi, i nostri grandi innovatori, imprenditori, produttori, primi soccorritori e creatori di posti di lavoro che stanno alimentando l’Età dell’Oro della nostra Nazione, dimostrando che i giorni migliori dell’America devono ancora arrivare”. Infine, “ci sarà anche grande intrattenimento: sarà un raduno senza eguali! Si avvicina il 250esimo anniversario dell’America e insieme stiamo gettando le basi per i prossimi 250 anni di grandezza americana”, conclude Trump.