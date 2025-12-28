The Swiss voice in the world since 1935
Trump, ‘ho avuto una telefonata costruttiva con Putin’

Keystone-SDA

"Ho appena avuto una telefonata costruttiva con Vladimir Putin". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth poco prima di incontrare Volodymyr Zelensky in Florida.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’incontro con il leader ucraino “si terrà nella principale sala da pranzo di Mar-a-Lago”, ha aggiunto il presidente statunitense.

Anche il portavoce del presidente russo Dmitri Peskov ha confermato la telefonata tra i due leader. Lo riportano le agenzia russe. “Sì, hanno terminato la conversazione da poco”, ha dichiarato Peskov a Interfax. Il consigliere presidenziale russo Yurij Ushakov informerà sui risultati della loro chiamata, ha aggiunto.

Oltre al processo di pace in Ucraina, anche la situazione in Medio Oriente è stata oggetto di discussione, scrive la Tass. “Come riportato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il colloquio tra i leader russo e americano ha avuto luogo prima del suo incontro con Volodymyr Zelensky”, aggiunge.

L’ultima telefonata tra i due presidenti risale al 16 ottobre alla vigilia di un precedente incontro fra il tycoon e Zelensky.

