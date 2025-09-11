Trump, ‘non dimenticheremo mai 11/9, abbiamo visto il male puro’

Keystone-SDA

"Non dimenticheremo mai l'11 settembre", quando il "nostro Paese si è trovato faccia a faccia con il male puro". Lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump al Pentagono, durante le commemorazioni per il 24esimo anniversario degli attentati.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Daremo la caccia a chi attacca gli Stati Uniti: il nemico fallirà sempre”, ha aggiunto il tycoon.

Charlie Kirk “non sarai mai dimenticato”, così come “non saranno mai dimenticate le vittime dell’11 settembre”, ha affermato dal canto suo il capo del Pentagono Pete Hegseth.

Anche il presidente ha tributato l’attivista ucciso ieri nello Utah, annunciando che darà a Kirk la ‘Medal of Freedom’, la più alta onorificenza civile americana. “Era un gigante della sua generazione, un campione della libertà e ispirazione per milioni e milioni di persone”, ha dichiarato Trump.