Trump, ‘non ho invitato il Sudafrica al G20 a Miami’

Keystone-SDA

"Il Sudafrica NON riceverà un invito al G20 del 2026, che si terrà nella grande città di Miami, in Florida".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo scrive il presidente statunitense Donald Trump su Truth annunciando inoltre che gli Stati Uniti interromperanno “immediatamente tutti i pagamenti e i sussidi a suo favore”.

Gli Stati Uniti, ha scritto ancora Trump “non hanno partecipato al G20 in Sudafrica perché il governo sudafricano si rifiuta di riconoscere o affrontare le orribili violazioni dei diritti umani subite dagli afrikaner e da altri discendenti dei coloni olandesi, francesi e tedeschi.”.

“Per dirla senza mezzi termini, – ha attaccato il presidente americano – stanno uccidendo i bianchi e permettendo che le loro fattorie vengano sequestrate”. “Forse, cosa peggiore di tutte, il New York Times, che presto fallirà, e i media fake news non diranno una parola contro questo genocidio”, ha insistito. “Al termine del G20, il Sudafrica si è rifiutato di cedere la presidenza del G20 a un alto rappresentante della nostra ambasciata che ha partecipato alla cerimonia di chiusura”, ha detto ancora Trump spiegando di aver così deciso di escludere il Paese dal G20 di Miami.

