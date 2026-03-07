Trump, allargheremo a nuovi bersagli gli attacchi all’Iran

Keystone-SDA

"Oggi l'Iran sarà colpito molto duramente". È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha anche minacciato di allargare a nuovi bersagli gli attacchi sull'Iran.

(Keystone-ATS) “A causa del cattivo comportamento dell’Iran – ha scritto su Truth – ci sono aree e gruppi di persone che fino a questo momento non erano stati presi in considerazione come obiettivi, destinati alla distruzione completa e alla morte certa.”

Intanto da Teheran fanno sapere che “Controlliamo lo Stretto di Hormuz, ma non lo chiuderemo e tutte le navi potranno attraversarlo. Tuttavia, le navi degli Stati Uniti e di Israele saranno prese di mira dalle forze armate iraniane”, ha detto il portavoce dell’esercito iraniano Abolfazl Shekarchi.

Quest’ultimo ha aggiunto che “l’Iran non può fornire alcuna garanzia sulla sicurezza delle navi di tutti i Paesi e, se dovessero attraversare lo Stretto, la responsabilità di qualsiasi incidente sarà loro, a causa della situazione di guerra”.