Trump, altamente improbabile estensione cessate il fuoco con l’Iran

Keystone-SDA

Donald Trump ha detto all'agenzia Bloomberg che un'estensione del cessate il fuoco con l'Iran è "altamente improbabile" se non sarà firmato un accordo. Il cessate il fuoco scade mercoledì, ha messo in evidenza il presidente Usa.

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(Keystone-ATS) JD Vance partirà più tardi nel corso della giornata di oggi per riprendere le trattative con l’Iran in Pakistan, che inizieranno martedì, ha dichiarato Trump a Bloomberg, ribadendo che la scadenza del cessate il fuoco è mercoledì sera, ora di Washington.

“Non ho intenzione di farmi mettere fretta nel concludere un accordo. Abbiamo tutto il tempo del mondo”, ha messo in evidenza Trump.

Il presidente americano ribadisce che non intende togliere il blocco Usa a Hormuz fino a quando non ci sarà un accordo. “Vogliono che lo apra. Vogliono disperatamente che lo apra, ma non lo farò fino a quando un accordo non sarà firmato”, ha aggiunto Trump.

Al presidente Usa piacerebbe prendere parte alle trattative con l’Iran di persona, ma non pensa che sia necessario. Rispondendo a chi gli chiedeva se i combattimenti riprenderanno subito in caso non ci fosse un’intesa, Trump ha detto: “Se non ci sarà l’accordo, me lo aspetto”.

Stando al New York Times, la delegazione iraniana prevede di andare a Islamabad domani per avviare i colloqui con gli Stati Uniti. Il quotidiano americano cita due fonti iraniane, secondo le quali per Teheran sarà presente il presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf.

Intanto, il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov ha tenuto una conversazione telefonica con l’omologo iraniano, Abbas Araghchi. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri della Repubblica Islamica, ripreso dall’agenzia Tass. Secondo quanto riferito sul canale Telegram del ministero iraniano, le parti si sono scambiate opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali.