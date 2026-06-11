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Trump, anche stasera colpiremo duramente l’Iran

Keystone-SDA

"Gli USA stasera colpiranno duramente l'Iran (la cui Marina, Aeronautica, i radar, la difesa antiaerea e ogni altra forma di difesa, insieme alla maggior parte delle sue capacità offensive, sono ormai annientate!)": lo scrive il presidente Donald Trump su Truth.

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(Keystone-ATS) In un’intervista a FOX questi ha sostenuto che “il bombardamento sarà più pesante stasera” e che l’Iran è “bravo solo a fare propaganda, non a combattere”, sottolineando che Teheran sta “negoziando con noi per un accordo”.

Il presidente ha poi dichiarato di essere “ora” meno interessato a raggiungere un accordo rispetto a tre o quattro settimane fa. E ha ribadito di non voler inviare truppe sul terreno, ma “se volessi potremmo inviare un piccolo gruppo di soldati e prendere tutto”.

Trump ha anche affermato di non essere frustrato per l’Iran e che la “mia preferenza è sempre stata quella” di prendere l’isola di Kharg, ma di non sapere “se l’America ha il fegato per farlo”. Trump ha aggiunto che gli aerei americani stanno volando sopra l’Iran e “loro non ne hanno idea. L’Iran è finito”.

Intanto l’agenzia di stampa iraniana FARS, affiliata al Corpo delle Guardie della rivoluzionarie islamica, ha ridimensionato la notizia della CNN riguardante nuovi colloqui tra Teheran e Washington. Citando una fonte vicina al team negoziale iraniano, la FARS ha affermato che l’Iran non ha fatto marcia indietro sulle sue linee rosse e si aspetta che gli Stati Uniti accettino in definitiva la struttura di un testo precedentemente proposto.

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