Trump, Giappone alleato degli Usa ai massimi livelli

Keystone-SDA

"Il Giappone è un alleato degli Stati Uniti ai massimi livelli". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel suo incontro con la premier nipponica Sanae Takaichi a Tokyo.

(Keystone-ATS) “Ho sempre nutrito grande amore e rispetto per il Giappone. Voglio assicurarvi che questo sarà un rapporto speciale. Siamo un alleati ai massimi livelli”, ha dichiarato Trump a Takaichi.

Takaichi ha da parte sua affermato a Trump che vuole “realizzare una nuova età dell’oro per l’alleanza Giappone-Usa”. La premier giapponese ha anche ringraziato Trump per la “sua amicizia” con il suo predecessore Shinzo Abe, assassinato tre anni fa.

Takaichi ha pure dichiarato che intende raccomandare il presidente americano Donald Trump per il premio Nobel per la pace: lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. L’intenzione della Takaichi in tal senso era stata precedentemente anticipata da alcuni media nipponici.