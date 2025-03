Trump, Groenlandia molto importante per la pace nel mondo

Keystone-SDA

"La Groenlandia è molto importante per la pace nel mondo". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump.

(Keystone-ATS) Gli Stati Uniti devono prendere il controllo della Groenlandia per “la pace nel mondo”, ha aggiunto. “Non stiamo parlando di pace per gli Stati Uniti. Stiamo parlando di pace nel mondo. Stiamo parlando di sicurezza internazionale”, ha aggiunto Trump. Il vicepresidente JD Vance e altri funzionari statunitensi sono in visita in una base militare in Groenlandia.

Intanto la Groenlandia, territorio autonomo danese, ha da oggi una ampia coalizione di governo, senza gli ultranazionalisti, per “far fronte alle forti pressioni esterne”. Lo ha annunciato Jens-Frederik Nielsen, il nuovo primo ministro.

“È molto importante mettere da parte i nostri disaccordi e le nostre differenze perché solo in questo modo possiamo affrontare la forte pressione a cui siamo esposti dall’esterno”, ha affermato Jens-Frederik Nielsen aggiungendo che “il 75% della popolazione è unita attraverso questa coalizione”.