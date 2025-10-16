Trump, io e Putin ci incontreremo a Budapest

Keystone-SDA

"Il presidente Putin e io ci incontreremo poi in una località concordata, Budapest, in Ungheria, per valutare se possiamo porre fine a questa 'ingloriosa' guerra tra Russia e Ucraina: lo scrive Donald Trump su Truth dopo il colloquio telefonico con Putin.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Ho appena concluso la mia conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin ed è stato molto produttiva”, scrive Trump.

Putin, prosegue, “si è congratulato con me e con gli Stati Uniti per il grande traguardo della pace in Medio Oriente, qualcosa che, ha detto, è stato sognato per secoli. Credo davvero che il successo in Medio Oriente ci aiuterà nei negoziati per porre fine alla guerra con Russia e Ucraina”, aggiunge Trump, secondo cui la conversazione di oggi ha “fatto grandi progressi”.