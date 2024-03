Trump, l’operato di Biden al confine crimine è contro l’umanità

1 minuto

(Keystone-ATS) “Ciò che Joe Biden ha fatto al nostro confine è un crimine contro l’umanità e contro il popolo di questa nazione per il quale non sarà mai perdonato”.

Lo ha detto Donald Trump nel suo comizio in Georgia, concomitante con quello del suo rivale per la Casa Bianca, promettendo “la più grande deportazione della storia”.

Donald Trump ha iniziato il suo comizio chiedendo alla folla di alzarsi in segno di supporto delle centinaia di persone condannate e detenute per il loro ruolo nell’attacco al Capitol. Una vicenda della quale deve rispondere anche lui nel processo che lo attende. Come noto, l’ex presidente ritiene gli assalitori dei “patrioti” e ha promesso la grazia a molti di loro.

Trump si è poi difeso dall’accusa di Biden di aver ospitato un premier con aspirazioni dittatoriali come quello di Budapest: “Ho cenato ieri sera con un grande gentiluomo dall’Ungheria, Viktor Orban”, ha detto.