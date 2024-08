Trump, pancetta cara? Colpa dell’energia eolica, ironie sul web

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Donald Trump ha riacceso gli interrogativi sulla sua acutezza mentale dopo aver apparentemente affermato che l’energia eolica è la causa dell’aumento del prezzo e quindi del calo del consumo di pancetta, il popolare ‘bacon’ della cucina americana.

Le bizzarre dichiarazioni dell’ex presidente sono state fatte durante un dibattito in Wisconsin, quando un partecipante gli ha chiesto cosa avrebbe fatto per ridurre l’inflazione. “Date un’occhiata alla pancetta e ad alcuni di questi prodotti, e alcune persone non mangiano più pancetta”, ha detto Trump.

“Faremo scendere i prezzi dell’energia. Quando abbasseremo il costo dell’energia, sapete… questo è stato causato dalla loro orribile energia: il vento. Vogliono vento dappertutto. Ma quando non soffia, abbiamo un piccolo problema”.

I videoclip dei commenti di Trump hanno rapidamente fatto il giro della rete scatenando critiche e ironie.