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Trump, se Iran non si comporta bene, torneremo a sganciare bombe

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump ha minacciato oggi di ricominciare a "sganciare bombe" se l'Iran "non si comporterà bene", a due giorni dalla firma al Bürgenstock, in Svizzera, di un memorandum d'intesa fra Washington e Teheran.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Non è un testo finale, è un protocollo di accordo – ha detto Trump in un bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi a margine del vertice G7 di Évian (F) – e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste”.

Gli iraniani, ha detto ancora Trump, “si sono comportati male per 47 anni”, tornando di nuovo a riferirsi alla caduta dello Scià, alleato degli Stati Uniti, e all’inizio della Repubblica Islamica, nel 1979.

Trump ha poi ripetuto che gli Stati Uniti non investiranno in Iran nel quadro dell’accordo concluso per mettere fine alla guerra, i cui dettagli non sono stati ancora resi ufficialmente pubblici. “È falso – ha detto in riferimento a notizie di previsti investimenti americani in Iran previsti dall’accordo – noi non investiremo neppure 10 centesimi” nella Repubblica islamica.

Commentando il vertice sul Lago Lemano, ha quindi affermato che “abbiamo avuto ottimi incontri, è stato un grande vertice. E la Francia ha fatto un lavoro fantastico. Il presidente Emmanuel Macron ha fatto davvero un ottimo lavoro”.

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