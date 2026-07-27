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Trump, sospesi raid su Iran per dare una chance ma pronto ad azione

Keystone-SDA

Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance ma se la diplomazia fallisce è "pronto" a una "forte azione militare". Lo ha detto il presidente in un'intervista ad Axios.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Siamo impegnati in trattative molto approfondite con l’Iran. Se non dovessero dare esito positivo, torneremo a una risposta militare molto dura”, ha detto Trump ad Axios. A chi gli chiedeva quanto tempo volesse concedere alla diplomazia, il presidente ha risposto: “non molto, o le cose procedono rapidamente, oppure non se ne farà nulla”.

“A Netanyahu dirò che se non fossi presidente, l’Iran avrebbe avuto l’arma nucleare e Israele sarebbe stato distrutto”, ha detto il Tycoon rispondendo a chi gli chiedeva dell’incontro domani alla Casa Bianca con il primo ministro israeliano.

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