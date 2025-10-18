Trump, un tunnel tra Russia e Alaska? Un’idea interessante

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito "interessante" l'idea di un tunnel sottomarino che colleghi la Russia all'Alaska, proposta dal consigliere russo Kirill Dmitriev al multimiliardario Elon Musk, dicendo che ne aveva appena sentito parlare.

(Keystone-ATS) Parlando con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il pranzo di lavoro alla Casa Bianca, Trump gli ha domandato: “Ti piace questa idea?”. “Non ne sono entusiasta”, ha risposto Zelensky, facendo ridere il presidente Usa.

Dmitriev è l’inviato del presidente russo Vladimir Putin incaricato delle questioni economiche internazionali ed è quello che, insieme all’inviato Usa Steve Witkoff, ha spinto di più negli ultimi mesi per un riavvicinamento tra Washington e Mosca. Giovedì ha menzionato sul social X un progetto di “ponte della pace” tra l’Alaska e la Russia, risalente alla Guerra Fredda. “Con la tecnologia moderna della Boring Company questo può diventare un tunnel Putin-Trump” sotto lo stretto di Bering, ha scritto proponendo di intitolare il progetto ai due presidenti.

Boring Company è una delle imprese di Musk, patron anche di X, Tesla e SpaceX, e intende rivoluzionare i trasporti urbani con dei tunnel. Dmitriev, che è a capo del fondo sovrano russo, ha invitato esplicitamente Musk a costruire questa infrastruttura come “simbolo di unità”, pubblicando anche schemi a supporto del progetto. Ha stimato il costo di un tunnel di circa cento chilometri a 8 miliardi di dollari.