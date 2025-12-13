Trump, vendicheremo l’uccisione dei tre americani in Siria

"Ci vendicheremo": lo ha detto Donald Trump ai reporter che gli chiedevano cosa faranno gli Usa dopo l'uccisione di tre americani in un'imboscata in Siria, definendoli "tre grandi patrioti". Il presidente ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

(Keystone-ATS) Dal canto suo, su X, il capo del Pentagono Pete Hegseth ha commentato così l’uccisione di tre americani da parte di un cecchino dell’Isis. “Il selvaggio che ha perpetrato questo attacco è stato ucciso dalle forze alleate. Sia chiaro: se prendi di mira gli americani, in qualsiasi parte del mondo, trascorrerai il resto della tua breve e ansiosa vita sapendo che gli Stati Uniti ti daranno la caccia, ti troveranno e ti uccideranno senza pietà”.