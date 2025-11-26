The Swiss voice in the world since 1935
Trump, Witkoff da Putin a Mosca la prossima settimana

Keystone-SDA

L'inviato speciale Usa Steve Witkoff incontrerà Vladimir Putin a Mosca la prossima settimana: lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando con i reporter a bordo dell'Air Force One.

(Keystone-ATS) Il tycoon ha aggiunto che forse Witkoff sarà accompagnato da Jared Kushner. “Non sono sicuro che ci vada, ma è coinvolto nel processo, è un tipo intelligente”, ha dichiarato Trump a proposito del genero.

Non c’è alcuna deadline per raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, ha poi affermato il presidente, limitandosi a dire che “stiamo facendo progressi” e che i russi stanno facendo concessioni per arrivare alla fine della guerra, come quella di “smettere di combattere e non prendere più terra”.

Il piano iniziale di pace di 28 punti era solo una mappa, ha proseguito l’inquilino della Casa Bianca, secondo cui, dopo le modifiche, Kiev è contenta. L’Europa sarà largamente coinvolta nelle garanzie di sicurezza, ha inoltre indicato.

