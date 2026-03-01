Trump: “leadership iraniana vuole parlare, ho accettato di farlo”

Keystone-SDA

La nuova leadership iraniana vuole parlare e "ho accettato di farlo, quindi parlerò con loro. Avrebbero dovuto farlo prima, era pratico e facile da fare. Hanno aspettato troppo a lungo".

(Keystone-ATS) Lo ha detto il presidente americano Donald Trump alla testata americana The Atlantic.

Trump non si è impegnato a prolungare la campagna iraniana per sostenere una rivolta popolare, se dovesse verificarsi. Nell’intervista il presidente ha detto: “guarderò alla situazione. Non posso dare una risposta a questa domanda”, ha spiegato dicendosi soddisfatto della reazione mostrata dal popolo iraniano finora. “Sapendo che è molto pericoloso, la gente ha urlato per strada dalla gioia”, ha precisato.