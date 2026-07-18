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Trump: “Mondiali negli Usa più grande evento sportivo della storia”

Keystone-SDA

I Mondiali di calcio sono stati "il più grande evento sportivo nella storia mondiale". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando ad un evento della Fifa alla Trump Tower di New York.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Alla finale tra Argentina e Spagna “ci saranno tutti: se avessimo un altro milioni di biglietti li venderemmo tutti”, ha sostenuto l’80enne.

Trump ha anche affermato che i prossimi Mondiali si terranno solo negli Stati Uniti “senza Messico e Canada”. Ha poi scherzato sul fatto che si potrebbero tenere “negli Usa e Cina, così ci sarebbe solo un breve volo da prendere”.

“Questi Mondiali hanno superato ogni aspettativa”, gli ha fatto eco il presidente della Fifa, Gianni Infantino. “Il sogno americano è stato realizzato”, ha aggiunto.

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