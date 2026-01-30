Trump: “Pretti era un agitatore e forse un insurrezionalista”

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco dagli agenti federali statunitensi a Minneapolis la scorsa settimana era un "agitatore e forse un insurrezionalista".

1 minuto

(Keystone-ATS) “Agitatore e, forse, un insurrezionalista, le azioni di Alex Pretti sono crollate dopo la pubblicazione del video appena pubblicato in cui urla e sputa in faccia a un agente dell’Ice molto calmo e sotto controllo”, ha scritto il 79enne sul suo social Truth.

Il miliardario si riferiva a un filmato che mostrerebbe Pretti in una colluttazione con agenti federali 11 giorni prima di essere ucciso a colpi d’arma da fuoco.