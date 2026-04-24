Trump: cessate il fuoco tra Israele e Libano esteso di 3 settimane

Keystone-SDA

Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, intervento nell'incontro alla Casa Bianca tra gli ambasciatori dei due Paesi, nel loro secondo ciclo di negoziati di una possibile pace.

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(Keystone-ATS) Il presidente statunitense ha definito un “davvero storico” l’incontro avvenuto nello Studio Ovale alla Casa bianca. “Non si sono mai incontrati per tanti, tanti anni”, ha detto parlando ai giornalisti dopo l’incontro a cui ha partecipato di persona, “sono uno accanto all’altro e non si sono mai incontrati”.

Trump ha anche affermato di attendersi che i leader di Israele e Libano lo incontrino nel corso delle prossime due settimane, esprimendo fiducia sulla possibilità di definire un accordo di pace permanente entro l’anno. “Credo vi siano ottime probabilità. Penso che dovrebbe trattarsi di un obiettivo facile da centrare”, ha detto Trump.