Trump: Iran malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito

Keystone-SDA

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca l'Iran definendolo "malato" e "bugiardo". Il cessate il fuoco "è finito", ha detto ancora.

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(Keystone-ATS) Trump, parlando ad Ankara in occasione del vertice Nato, ha ricordato la repressione interna in Iran, con le migliaia di persone uccise, “e poi ci stupiamo di quello che fanno in politica estera. Sono persone pessime. Non voglio sprecare il mio tempo, se i negoziatori vogliono continuare a parlare… ma a me loro non piacciono”, ha aggiunto.

“All’incontro parlerò delle questioni che ci stanno a cuore, la Groenlandia è un grande problema. Noi abbiamo speso più di mille miliardi in 10 anni per difendere i paesi Nato dalla Russia e in cambio siamo trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con la Nato, abbiamo pagato troppo”, ha detto nell’incontro con il segretario Nato Mark Rutte.

“Sono molto arrabbiato con la Nato, perché paghiamo davvero, davvero troppo, miliardi e miliardi di dollari in più del dovuto, è ingiusto, perché siamo noi a proteggerli ma non ci sono per noi”, ha aggiunto. “Solo i Paesi piccoli hanno offerto aiuto”.

Il presidente ha poi rincarato la dose: “La Spagna è un pessimo alleato, non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza: ci sono anche un altro paio di Paesi ma La Spagna è particolarmente ostile”, ha detto attaccando Madrid per il mancato sostegno a livello militare.