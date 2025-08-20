Trump: Netanyahu “è un eroe di guerra. Credo di esserlo anch’io”

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito il premier israeliano Benyamin Netanyahu e se stesso "eroi di guerra".

(Keystone-ATS) Nel corso del programma radiofonico di Mark Levin, andato in onda durante la notte in Svizzera, Trump ha definito “eroe di guerra” il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu poiché “abbiamo lavorato insieme”. “(Netanyahu, ndr) è un eroe di guerra. Credo di esserlo anch’io”, ha detto Trump. “A nessuno importa. Ma lo sono anch’io. Voglio dire, ho mandato io quegli aerei”, riferendosi con tutta probabilità all’attacco contro gli impianti nucleari sotterranei dell’Iran nel giugno scorso.