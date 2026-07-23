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Trump: sono vicino a decisione su attacco massiccio all’Iran

Keystone-SDA

"Sto valutando un attacco massiccio. Più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e sottolineando di non aver ancora deciso in via definitiva.

“Se glielo chiedessi”, ha detto Trump ad Axios, Israele “si unirebbe in due minuti” all’eventuale attacco. Ma “non abbiamo bisogno di nessuno” per lanciare una nuova operazione, ha aggiunto. Il presidente Usa ha ribadito che l’Iran “vuole negoziare”, ma al momento non è pronto a fare un accordo. “Non hanno ancora sofferto abbastanza”, ha commentato.

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