The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca per l'incontro bilaterale nello Studio Ovale prima di quello con gli altri leader europei.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “È un onore avere Zelensky qui con noi”, ha detto Trump che a chi gli chiedeva quale fosse il messaggio per gli ucraini, ricevendo alla Casa Bianca il loro presidente, ha risposto “Li amiamo”.

“Dobbiamo mettere fine a questa guerra, sono pronto per il trilaterale”, ha detto da parte sua Zelensky.

“Avremo una pace duratura in Ucraina, spero immediatamente”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nello studio Ovale, senza tuttavia rispondere ad una domanda sull’eventuale cessione di territori ucraini alla Russia.

“La guerra finirà, non posso dire quando, ma finirà”: “sono fiducioso che la risolveremo”, ha detto Trump, sottolineando che il mondo intero sarò contento quando la fine sarà annunciata.

“Se tutto va bene oggi, avremo un trilaterale, e penso che ci saranno ragionevoli possibilità di porre fine alla guerra quando lo faremo”, ha puntualizzato Trump, aggiungendo che “quando si tratta di sicurezza l’Europa è la prima linea di difesa dell’Ucraina perché sono lì. Ma anche noi li aiuteremo, saremo coinvolti”. “Non penso ci sia bisogno di un cessate il fuoco. Non penso ci sarà un cessate il fuoco. Possiamo lavorare a un accordo di pace mentre continuano a combattere”, ha poi detto, precisando che Vladimir Putin “si aspetta la mia telefonata una volta finiti gli incontri di oggi”.

“Sono aperto a tenere le elezioni una volta raggiunta la pace in Ucraina”, ha detto da parte sua il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
28 Mi piace
54 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
9 Mi piace
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR