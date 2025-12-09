Trump allenta la morsa sui chip IA per la Cina, ok per Nvidia

The Swiss voice in the world since 1935
Donald Trump annuncia un accordo con il presidente cinese Xi Jinping per consentire a Nvidia di esportare chip avanzati per l'intelligenza artificiale in Cina.

(Keystone-ATS) In un post pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, il presidente americano ha affermato di aver informato Xi che Washington permetterà a Nvidia di spedire i suoi prodotti H200 (chip per l’intelligenza artificiale) a “clienti approvati in Cina e in altri paesi, a condizione che consentano di mantenere un forte livello di sicurezza nazionale”.

“Il presidente Xi – ha dichiarato Trump – ha risposto positivamente! Il 25% sarà versato agli Stati Uniti d’America. Questa politica sosterrà l’occupazione americana, rafforzerà la produzione statunitense e andrà a beneficio dei contribuenti americani”.

“L’amministrazione Biden – accusa il tycoon – ha costretto le nostre grandi aziende a spendere miliardi di dollari per costruire prodotti ‘degradati’ che nessuno voleva, un’idea terribile che ha rallentato l’innovazione e danneggiato i lavoratori americani. Quell’era è finita! Proteggeremo la sicurezza nazionale, creeremo posti di lavoro americani e manterremo la leadership americana nell’intelligenza artificiale”.

“I clienti statunitensi di Nvidia – prosegue il presidente USA – stanno già andando avanti con i loro incredibili e avanzatissimi chip Blackwell e, presto, Rubin, nessuno dei quali fa parte di questo accordo. La mia amministrazione metterà sempre l’America al primo posto. Il Dipartimento del Commercio sta finalizzando i dettagli e lo stesso approccio si applicherà ad Amd, Intel e altre grandi aziende americane”.

