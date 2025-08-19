The Swiss voice in the world since 1935
Trump alza standard condotta morale per aspiranti cittadini

Keystone-SDA

L'amministrazione di Donald Trump innalza gli standard di "buona condotta morale" per i potenziali cittadini americani.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La nuova direttiva per i funzionari del Servizio di cittadinanza e immigrazione degli Stati Uniti (Uscis) ordina che nell’esame delle domande di naturalizzazione si valutino non solo l’assenza di condotte criminali, ma anche fattori positivi come l’impegno nella comunità, il rispetto degli obblighi fiscali e familiari e i risultati professionali.

“In futuro, i funzionari dell’Uscis dovranno tenere conto delle qualità positive di uno straniero e non semplicemente dell’assenza di cattiva condotta”, si legge nella nota. La legge Usa impedisce da tempo a coloro che sono stati condannati per omicidio e altri gravi reati violenti di ottenere la cittadinanza e i richiedenti erano già tenuti a essere considerati in possesso di buona condotta morale, ma la nuova direttiva permette di respingere i richiedenti con precedenti di droga, recidiva alla guida in stato di ebbrezza o altri comportamenti ritenuti incompatibili con il “buon carattere morale”.

