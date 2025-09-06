Trump annuncia, il G20 nel 2026 si terrà a Miami

Keystone-SDA

Il prossimo anno il G20 si terrà a Miami, in Florida. Lo ha annunciato Donald Trump sottolineando che gli Stati Uniti non ospitavano quel vertice da 20 anni.

(Keystone-ATS) A fine luglio Cnn e Blomberg avevano rivelato che Trump intendeva ospitare il vertice nel suo golf club Doral, nell’area di Miami. Il presidente aveva pianificato di ospitare il vertice del G7 nello stesso resort nel 2020 durante il suo primo mandato, ma alla fine cambiò idea dopo l’ondata di indignazione per la decisione di usare una sua proprietà, che aveva sollevato timori per potenziali conflitti d’interesse.

Anche questa volta Trump vuole utilizzare il suo golf club di Doral.

“Mi piacerebbe se Putin e Xi venissero al G20 di Miami”, ha poi aggiunto. “Potrei invitarli come osservatori, non so se vogliono essere osservatori però”, ha sottolineato.