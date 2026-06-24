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Trump critica Senato, “voto sull’Iran inopportuno e insignificante”

Keystone-SDA

Un voto "inopportuno e privo di significato". Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato ieri contro il tycoon.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Quindi, ho l’Iran alle corde, pronto a crollare… e il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act”, ha scritto Trump sul suo social Truth.

Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l’autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente.

Intanto, il tycoon continua a calare nei sondaggi. Secondo l’American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%.

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