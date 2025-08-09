The Swiss voice in the world since 1935

Trump firma la dichiarazione di pace tra Armenia e Azerbaigian

Keystone-SDA

Donald Trump ha firmato la dichiarazione di pace fra l'Armenia e l'Azerbaigian, ottenendo il sostegno dei leader dei due paesi a una sua candidatura per il Nobel per la pace.

(Keystone-ATS) “Apriamo un nuovo capitolo di pace, prosperità, sicurezza e cooperazione economica per il sud del Caucaso”, ha messo in evidenza il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ringraziando Trump. L’accordo è un “risultato tangibile della leadership di Trump”, ha osservato il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev, impegnandosi con Pashinyan a nominare Trump per il premio Nobel per la pace.

Dalk canto suo, l’Ue si è congratulata col presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, e il primo ministro dell’Armenia, Nikol Pashinyan, per la firma della dichiarazione congiunta di pace alla Casa Bianca.

“È un passo decisivo verso una pace e una stabilità durature”, ha scritto su X la commissaria europea per l’Allargamento, Marta Kos, aggiungendo di attendere la sua prossima visita nei due Paesi. “Sono pronta a sostenere il processo di normalizzazione e la connettività regionale”, ha aggiunto.

