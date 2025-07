Trump firma ordine per giro di vite sui senzatetto

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che mira a fornire risorse che spingano Città e Stati a impedire ai senzatetto di dormire per strada e a reprimere il consumo di droga.

(Keystone-ATS) L’ordine intima alla procuratrice generale Pam Bondi di ribaltare i precedenti che limitano la capacità dei governi statali e locali di internare per strada persone a rischio per sé o per gli altri.

Richiede inoltre un lavoro tra agenzie governative sui finanziamenti agli stati per far rispettare i divieti sull’uso di droghe illecite, il campeggio urbano, il vagabondaggio e l’occupazione abusiva, e per tracciare i molestatori sessuali.

Inoltre, richiede di riorientare i fondi per garantire che le persone che dormono per strada e causano disordini pubblici, e che soffrono di gravi malattie mentali o dipendenza, vengano trasferite in strutture come i centri di cura.

Infine, l’ordine stabilisce che i finanziamenti discrezionali per la prevenzione, il trattamento e il recupero dall’uso di sostanze non siano destinati al finanziamento di “siti di iniezione di droga o consumo di droghe illecite”, e mira a impedire che i molestatori sessuali che ricevono assistenza per i senzatetto vengano ospitati insieme a bambini, consentendo l’ospitalità esclusivamente a donne e bambini.