Trump firma proroga tregua dazi con Cina per 90 giorni

Keystone-SDA

Come anticipato ieri dai media americani, il presidente americano Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo per prolungare la tregua tariffaria con la Cina, che scadeva oggi, per 90 giorni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Ho appena firmato un ordine esecutivo che estenderà la sospensione dei dazi alla Cina per altri 90 giorni. Tutti gli altri elementi dell’accordo rimarranno invariati”, ha annunciato su Truth.

La tregua tariffaria tra Pechino e Washington sarebbe dovuta scadere oggi e la proroga fino all’inizio di novembre consente di guadagnare tempo cruciale per trovare un accordo prima dell’impennata delle importazioni per il periodo natalizio.

La proroga evita che i dazi americani sui prodotti cinesi salgano al 145%, mentre i dazi cinesi sui beni americani avrebbero dovuto raggiungere il 125%. Al momento quindi le tariffe statunitensi su Pechino restano del 30%, mentre quelle cinese sul Made in USA al 10%.

