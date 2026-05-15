Trump ha lasciato Pechino. Xi: intese importanti

Keystone-SDA

Il presidente Donald Trump ha lasciato Pechino per tornare negli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn. L'Air Force One è decollato dall'aeroporto internazionale di Pechino dopo una cerimonia di saluto sulla pista.

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(Keystone-ATS) Trump ha alzato il pugno in segno di vittoria mentre saliva a bordo dell’aereo, mentre persone vestite di blu sventolavano bandiere statunitensi e cinesi e applaudivano.

Il presidente Xi Jinping ha affermato che “Abbiamo raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull’espansione della cooperazione pratica in vari campi e sull’affrontare in modo adeguato le reciproche preoccupazioni”.

Per Xi la visita è stata storica e di grande importanza e ha affermato che è stata definita una nuova visione per la costruzione di un rapporto costruttivo basato sulla stabilità strategica. Accordo anche su rafforzare comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.

In precedenza Trump aveva affermato di aver concluso “fantastici accordi commerciali” con Xi Jinping.

Le aperture di Trump nei confronti di Xi Jinping, che ha descritto come un “grande leader” e un “amico”, sono state finora accolte con toni più moderati dal leader cinese. Ma il leader statunitense ha affermato che dalla visita è scaturito “molto di buono”. “Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i Paesi”, ha detto, mentre Xi lo accompagnava attraverso i giardini di Zhongnanhai.