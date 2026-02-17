Trump insiste, ‘se l’Iran non fa l’accordo ci saranno conseguenze’

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito l'Iran che "se non farà l'accordo ci saranno conseguenze".

1 minuto

(Keystone-ATS) Sarò coinvolto in quei colloqui, indirettamente”, ha detto il presidente americano ai giornalisti a bordo dell’Air Force One a proposito dei negoziati che iniziano oggi a Ginevra. “Vogliono raggiungere un accordo… Non credo che vogliano le conseguenze di un mancato accordo”, ha aggiunto Trump.

Riguardo ai negoziati a Ginevra tra Mosca Kiev e Washington per cercare di arrivare a una soluzione diplomatica alla guerra, Trump ha detto che “L’Ucraina deve sedersi al tavolo dei negoziati al più presto”.

Sempre mentre era a bordo dell’Air Force One Trump si è anche espresso su Taiwan, dicendo “deciderò a breve sull’invio di nuove armi a Taiwan”. Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che il presidente cinese Xi Jinping lo aveva avvertito di non inviare ulteriori armi a Taiwan. “Ne sto parlando con lui. Abbiamo avuto una buona conversazione e prenderemo una decisione molto presto”, ha detto Trump, aggiungendo di avere un “buon rapporto” con il leader cinese. In una telefonata con Trump il 4 febbraio, Xi ha chiesto “rispetto reciproco” nelle relazioni con gli Stati Uniti, mettendo in guardia Washington dalle vendite di armi all’isola democraticamente governata. Trump e Xi dovrebbero incontrarsi a Pechino ad aprile.