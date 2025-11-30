Trump insulta un’altra giornalista, ‘sei stupida’

La rabbia del tycoon dopo una domanda su afghani negli Usa Dopo aver insultato una reporter chiamandola "cicciona" e un'altra definendola "brutta dentro e fuori", Donald Trump continua ad attaccare le giornaliste americane con offese sessiste. L'ultima del presidente americano ha colpito Nancy Cordes della Cbs.

(Keystone-ATS) Dopo l’attacco a Washington contro due soldati della Guardia Nazionale, infatti, Trump ha accusato l’amministrazione di Joe Biden di non aver effettuato adeguati controlli sugli afghani arrivati negli Stati Uniti dopo il ritiro delle truppe americane.

La giornalista, durante un punto stampa a Mar-a-Lago, ha fatto presente al tycoon che il suo “dipartimento di Giustizia aveva riferito che l’Fbi e il dipartimento per la sicurezza interna hanno effettuato controlli approfonditi sugli afghani portati negli Stati Uniti”.

A quel punto Trump è scattato e le ha detto: “Sei stupida? Sei una persona stupida?”. “Sono arrivati su un aereo insieme a migliaia di altre persone che non dovrebbero essere qui, e tu fai queste domande solo perché sei una persona stupida”, ha attaccato.

L’afghano Rahmanullah Lakanwal, l’uomo che ha sparato a due soldati della Guardia Nazionale mercoledì, lavorava con la Cia in Afghanistan ed era entrato negli Stati Uniti nell’ambito dell’Operazione Allies Welcome. Una delle vittime è morta giovedì a causa delle ferite, mentre un sergente rimane in condizioni critiche.