Trump lancia il suo sito per vendita farmaci, ‘i prezzi caleranno’

Keystone-SDA

Il presidente statunitense Donald Trump lancia il sito TrumpRx.org per la vendita diretta di farmaci, nell'ambito del suo piano per abbassare il costo delle medicine negli Stati Uniti.

(Keystone-ATS) Il sito consentirà ai pazienti di comprare alcuni prodotti a prezzi scontati, negoziati dall’amministrazione americana. “I prezzi caleranno in modo significativo”, ha spiegato Trump fornendo gli esempi dell’Ozempic, il cui costo scenderà considerevolmente, e dell’insulina di Eli Lilly. “Nell’accordo raggiunto con le maggiori compagnie farmaceutiche sono previsti anche loro investimenti negli Stati Uniti”, ha aggiunto il presidente Usa.