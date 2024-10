Trump minaccia dazi del 200% sulle auto dal Messico

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che, se verrà eletto il 5 novembre, imporrà dazi fino al 200% sui veicoli importati dal Messico.

Il magnate aveva precedentemente promesso imposte del 100% su auto e camion importati con l’obiettivo di aiutare l’industria automobilistica nazionale, ma ieri, durante un comizio in Wisconsin, ha raddoppiato la cifra.

“Se necessario, autorizzeremo dazi del 200%”, ha detto. “Non permetteremo che quelle macchine entrino negli Stati Uniti”. L’ex presidente si è recato in campagna in Wisconsin per la quarta volta in otto giorni, a meno di un mese dalle elezioni.