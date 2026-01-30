Trump nomina Warsh a capo della Federal Reserve

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Kevin Warsh prossimo presidente della Federal Reserve. È quanto si legge su Truth Social.

(Keystone-ATS) “Conosco Kevin da molto tempo e non ho dubbi che passerà alla storia come uno dei GRANDI presidenti della Fed, forse il migliore”, aggiunge il 79enne.

“Kevin – continua il presidente in un lungo post su Truth – è attualmente Shepard Family Distinguished Visiting Fellow in economia presso la Hoover Institution e docente presso la Stanford Graduate School of Business” ed “è socio di Stanley Druckenmiller presso Duquesne Family Office LLC. Ha conseguito la laurea triennale (A.B.) presso la Stanford University e la laurea in giurisprudenza (J.D.) presso la Harvard Law School. Ha condotto ricerche approfondite nel campo dell’economia e della finanza”.

Il dollaro si rafforza e i metalli preziosi calano in reazione alla nomina. Il biglietto verde sale dello 0,2% nei confronti delle principali valute, mentre l’oro e l’argento perdono rispettivamente il 5% e l’11%. I future di Wall Street avanzano mostrando come Warsh sembra piacere agli investitori.

Anche le borse europee hanno reagito favore.