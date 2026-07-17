Trump prova a trarre guadagno da Truth, vende accesso rapido a post

Keystone-SDA

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Dopo le Bibbie, le figurine, le monete d'oro e soprattutto le criptovalute il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prova a trarre guadagno da Truth.

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(Keystone-ATS) La società di media del presidente ha annunciato, infatti, l’intenzione di vendere un accesso più rapido ai post, contenuti spesso in grado di influenzare i mercati.

Il servizio, al via il primo agosto, potrebbe avvantaggiare trader e testate di informazione finanziaria che necessitano di una rapidità estrema per le notizie dell’ultima ora.

“I mercati reagiscono già ai post su Truth Social”, ha affermato Kevin McGurn, amministratore delegato di Trump Media and Technology Group. L’azienda ha spiegato che l’iniziativa aiuterà a “colmare il divario” per le società che finora si sono “affidate al monitoraggio manuale” dei post sulla piattaforma. Trump ha creato Truth Social dopo essere stato bandito da Twitter, ora X, in seguito all’assalto a Capitol Hill dei suoi sostenitori il 6 gennaio del 2021. Oggi la piattaforma è il suo canale privilegiato per gli annunci importanti e non.